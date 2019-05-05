СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78

На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По данным СК, к настоящему моменты известно о 37 выживших, судьба остальных пока неизвестна.

— Из 78 находившихся на борту загоревшегося в Шереметьево самолёта, по уточнённым данным, выжили 37 человек, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранители официально подтвердили гибель 13 человек из числа находившихся на борту. Официальная причина не называется, но, по словам одного из пассажиров, в лайнер ударила молния, после чего он загорелся.

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Мурманск, запросил аварийную посадку в районе 18:00, вскоре после вылета из аэропорта. Во время приземления самолёт загорелся.