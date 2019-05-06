Сослуживец погибшего в авиакатастрофе бортпроводника рассказал, каким он был

Максим Моисеев до самого конца помогал пассажирам покинуть полыхающий самолёт, но сам выбраться уже не успел.

Бортпроводник Максим Моисеев погиб при аварийной посадке и возгорании авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Его бывший сослуживец рассказал телеграм-каналу Life Shot, что Максим мечтал о работе в небе и хотел стать профессиональным военным, но буквально несколько лет назад решил посвятить себя профессии бортпроводника.

— Его скорее не самолёты привлекали, а профессия — он считал её интересной, — заявил бывший сослуживец погибшего.

Как сообщал Лайф, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Было опубликовано видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.