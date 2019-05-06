Погибший в авиакатастрофе бортпроводник пытался открыть дверь, чтобы всех спасти

Когда дверь открыть не получилось, он стал помогать пассажирам из хвостовой части лайнера выбраться наружу.

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в хвостовом отсеке сгоревшего в аэропорту Шереметьево авиалайнера SSJ-100. Он до последнего пытался спасти пассажиров рейса, пожертвовав собственной жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиакругах.

— С пассажирами в хвостовой части самолёта находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолёт, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Было опубликовано видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.