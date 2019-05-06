СКР опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолёта

Александр Бастрыкин лично посетил место трагедии и провёл там оперативное совещание.

Следственный комитет опубликовал видео с места трагедии в аэропорту Шереметьево, где при аварийной посадке сгорел авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" и погиб 41 человек. На кадрах показан выгоревший салон самолёта и остатки хвостовой части фюзеляжа. Из-за высоких температур при горении часть борта оказалась практически полностью уничтожена.

Также на место ЧП прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он лично осмотрел самолёт и провёл оперативное совещание прямо в аэропорту, дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела.

— Александр Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией, — сообщили в пресс-службе СКР.

Также в ходе оперативного совещания Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлёкшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.