Минтранс не увидел оснований для приостановки полётов Sukhoi Superjet 100

Крупнейшим эксплуатантом первого гражданского самолёта, разработанного в России, является "Аэрофлот".

Министр транспорта Евгений Дитрих считает, что оснований для приостановки эксплуатации самолётов SSJ 100 пока нет. Заявление прозвучало на пресс-конференции после аварии в Шереметьево (прямую трансляцию ведёт Лайф).

— Нет оснований, — коротко заявил министр в ответ на вопрос, собираются ли в ближайшее время в России приостановить полёты Sukhoi Superjet 100.

К слову, ещё полгода назад единственный европейский эксплуатант российских "Суперджетов" (CityJet, Ирландия) отказался от них. Объяснили решение так: лайнеры оказались сложны в техобслуживании, их было тяжело ремонтировать из-за проблем с запчастями.

Напомним, во время пожара на борту SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолёт, который был разработан в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полёта его базовой версии составляет 4,4 тыс. км, вместимость — 98 человек. Производство началось в 2011 году. Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в РФ является "Аэрофлот".