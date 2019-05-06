В Шереметьево погибла семья женщины, потерявшей племянницу в бойне в Керчи

В октябре 2018 года при бойне в керченском колледже погибла племянница жительницы Мурманской области Ксении Новиковой Алина, а 5 мая в результате авиакатастрофы в Шереметьево женщина потеряла супруга Евгения и дочку Софью. Как сообщает телеканал "360", Новикова вылетела в Москву для опознания тел родных.

Лучшая подруга Ксении Новиковой рассказала, что Евгений возвращался в Мурманск с ежегодной встречи врачей. Дочь, которой в июне исполнилось бы тринадцать лет, он брал с собой на выходные.

— Он работал в больнице, он хирург, у него золотые руки, — сказала Елена.

За последний год в жизни Ксении Новиковой это уже вторая крупная трагедия. В октябре при стрельбе в керченском колледже погибла её племянница Алина.

Напомним, 17 октября восемнадцатилетний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибло двадцать человек.

Как ранее сообщал Лайф, 5 мая во время пожара на борту SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск и загорелся после экстренной посадки.