Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией на борту SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Соответствующая запись появилась в понедельник в Facebook политика.

— Жизнь — это высшая ценность. О том, что её нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помнить о тех, кого больше нет, — написал Зеленский.

Напомним, во время пожара на борту "суперджета" погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся. СК рассматривает такие версии как недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Здесь Лайф собрал истории пассажиров рейса, которые в тот день так и не вернулись домой.