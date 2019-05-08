Немецкие СМИ рассказали о "разбитой вдребезги" дружбе Германии и США

Автор публикации отмечает, что к этому привела внешняя политика главы Белого дома Дональда Трампа.

Отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию свидетельствует о том, что дружба между Вашингтоном и Берлином "разбита вдребезги". Такой вывод в своей статье для Suddeutsche Zeitung делает журналист Даниэль Бресслер.

По его мнению, решение Помпео свидетельствует не просто о невежливости, которая имеет место быть в дипломатии, но и о "бесстыдстве".

— Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что ещё недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги, — отмечает Бресслер.

Журналист также называет предсказуемой внешнюю политику США при Дональде Трампе, которая направлена на отстаивание собственных интересов "посредством грубой властной политики", в том числе и в спорах с союзниками.

— Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы, — добавляет журналист.

Автор статьи выражает надежду, что после ухода Трампа дружеские отношения двух стран будут восстановлены, однако США никогда не станут для Германии государством-гарантом, на которое полагались немцы.

Напомним, 7 мая госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил свой визит в Германию, чем обидел власти европейской страны. Позднее стало известно, что вместо этого Помпео отправится в Ирак.