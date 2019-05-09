Мать бортпроводника SSJ-100 увидела трагическое совпадение в его последнем рейсе

Юлия Карева рассказала Лайфу, как молодой человек помогал семье, заботился о братьях — один из них теперь хочет исполнить мечту Максима.

Первым рейсом бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при крушении лайнера SSJ-100 в Шереметьево, тоже был Москва — Мурманск. Об этом Лайфу рассказала его мама — Юлия Карева.

— В первый рейс он вышел в апреле. Первым рейсом, кстати, тоже был Москва — Мурманск. И последним, получается, тоже... — вспомнила Юлия.

По её словам, тогда Максим радовался и был очень доволен, что наконец смог совершить полёт в качестве члена экипажа.

В последний раз он позвонил ей в день вылета, сообщил номер рейса и время прилёта, как делал всегда. Женщина призналась, что у неё не было дурных предчувствий и она не ожидала, что очередной полёт закончится трагедией.

Юлия рассказала, что один из братьев Максима твёрдо решил исполнить его мечту и стать пилотом.

Напомним, Максим Моисеев погиб, пытаясь спасти пассажиров рейса Москва — Мурманск, сидевших в хвостовом отсеке лайнера. Он поменялся местами с испуганной коллегой, которая должна была находиться в той части самолёта. Глава Минтранса будет ходатайствовать о посмертном награждении Моисеева орденом Мужества. Ранее близкие молодого человека рассказали, что он не раз спасал людей.