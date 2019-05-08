Опубликована аудиозапись переговоров с пилотами сгоревшего "суперджета"

В появившихся накануне расшифровках была допущена ошибка в одной из фраз, которую произносят пилоты.

Аудио переговоров (отрывок) Первоначальное донесение. SU1492 AFL 1492 Шереметьево Мурманск, Сухой Суперджет. pic.twitter.com/0QFcTbLyes — rouben (@newaviator) 8 мая 2019 г.

В Сети появился фрагмент аудиозаписи, на которой слышны переговоры диспетчеров с пилотами самолёта Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который 5 мая сгорел в Шереметьево.

На записи пилот говорит, что "самолёт в дайрект моде" (Direct mode, режим прямого управления. — Прим. Лайфа). Этот фрагмент накануне ряд источников истолковал как "самолёт горит в молнии", что оказалось неверно.

Напомним, 5 мая SSJ 100 после вылета из Шереметьево запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы.

А накануне появилась расшифровка переговоров экипажа "суперджета" с диспетчерами в момент трагической посадки. Лайф с помощью экспертов расшифровал действия пилотов.