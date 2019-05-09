Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма

Глава государства отметил, что в памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили город и полуостров от немецко-фашистских захватчиков.

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днём Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Севастополь играл большую роль в истории России, укреплении её государственности, а также формировании традиций гражданственности и патриотизма.

По словам Путина, в памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года освободили Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков.

— Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края, из поколения в поколение передаёте традиции беззаветного служения Отчизне, — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, что сегодня во многих городах проходят торжественные парады, шествия "Бессмертных полков" и другие акции. Главный парад начался в 10:00 мск на Красной площади. В нём примут участие более 13 тысяч военных, более ста единиц техники.