Экс-гендиректор "Сухого" прокомментировал Лайфу трагедию с SSJ-100 "Аэрофлота"

По словам российского авиаконструктора, самолёт прошёл все этапы сертификации и является абсолютно надёжным.

Бывший генеральный директор компании "Сухой" Михаил Погосян прокомментировал трагедию, которая случилась с самолётом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Погиб 41 человек.

— Это абсолютно надёжный самолёт, прошёл все этапы сертификации, — сказал Погосян Лайфу, комментируя сообщения о том, что российские лайнеры могут быть недоработаны.

По мнению Погосяна, боязнь людей летать на этих самолётах является "результатом необъективного освещения СМИ" ситуации с российским самолётом.

Напомним, 5 мая SSJ-100 после вылета из Шереметьево запросил экстренную посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы.