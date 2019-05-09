США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3"

Невооружённая головная часть ракеты пролетела 6760 километров и поразила заданную цель на американском полигоне.

Военные Соединённых Штатов в очередной раз осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3". Об этом сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

Как отмечается, пуск стал третьим по счёту с начала 2019 года. Ракета была запущена на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния в 10:39 по Москве (00:39 по тихоокеанскому времени США).

Невооружённая головная часть ракеты пролетела 6760 километров и поразила заданную цель на американском полигоне. Испытания проводятся для проверки "эффективности, готовности и точности системы вооружений".

Как сообщалось ранее, к концу года в США собираются провести испытания двух прототипов гиперзвуковых аппаратов. Пентагон выделит $63 млн на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия.