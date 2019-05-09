Кабриолеты Aurus, Т-34, "Армата". Фоторепортаж Лайфа с Парада Победы

Торжественным маршем по главной площади страны прошлись свыше 13 тысяч сотрудников силовых структур, проехало более ста единиц вооружения.

На Красной площади Москвы сегодня состоялся военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лайф собрал для читателей яркие кадры.

Пешую колонну формировали 35 парадных расчётов, торжественным маршем прошли свыше 13 тысяч сотрудников силовых структур. Открывали мероприятие военнослужащие знаменитого Преображенского полка. Под песню "Священная война" они вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы. В параде принял также участие сводный расчёт женщин-военнослужащих Министерства обороны.

Часть парада с проходом техники открывал легендарный танк Т-34-85. По главной площади столицы проехало более 130 единиц техники. Среди них — САУ "Мста-С", ЗРК "Бук-М2", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", пусковая установка ПГРК "Ярс", танки на платформе "Армата". Воздушная часть парада была отменена из-за погодных условий.

Дебютировал на параде и кабриолет Aurus, на котором глава Минобороны России принимал парад. Ранее он заявил, что новые машины ему понравились. Автомобили сменили традиционные для парадов ЗИЛы. Ранее в беседе с Лайфом министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил уверенность, что кабриолеты Aurus не подведут.

Напомним, ранее ветераны Великой Отечественной войны высоко оценили проведение в Москве Парада Победы и отметили хороший уровень российского вооружения.