"Аэрофлот" отменил уже десять рейсов на Superjet 100

Эксперты предполагают, что это связано с техническими неполадками лайнеров. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила уже десять парных рейсов, которые должны были выполнять самолёты Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, передаёт "Интерфакс".

Так, отменены рейсы из столицы в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и Ульяновск.

— Я думаю, это из-за пристального внимания экипажа к состоянию самолёта. При малейшем подозрении экипаж подаёт заявку о неисправности и отказывается выходить в рейс, — передаёт РБК слова эксперта по авиационной безопасности, бывшего сотрудника МАК Сергея Ковалёва.

Представители авиакомпании ситуацию не комментируют.

Напомним, 5 мая SSJ-100 после вылета из Шереметьево запросил экстренную посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы.