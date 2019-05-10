Ким Чен Ын лично руководил учениями северокорейской армии 9 мая

Читайте также

Ким Чен Ын лично руководил учениями северокорейской армии 9 мая

1

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Тестирование прошло успешно, глава КНДР остался доволен готовностью оборонительных частей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями Корейской народной армии (КНА) 9 мая, сообщает агентство ЦТАК.

Товарищ Ким Чен Ын 9 мая руководил учениями оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта по нанесению огневого удара, — сказано в сообщении агентства.

Сообщается, что учения были проведены для проверки способностей обороны КНА. Тестирование прошло успешно, лидер КНДР остался доволен готовностью армии.

Напомним, СМИ сообщали, что КНДР 9 мая также провела очередной запуск неустановленных снарядов. Это не первые испытания Пхеньяна за последнее время. В начале мая стало известно о пуске баллистических ракет.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×