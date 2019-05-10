Ким Чен Ын лично руководил учениями северокорейской армии 9 мая

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями Корейской народной армии (КНА) 9 мая, сообщает агентство ЦТАК.
— Товарищ Ким Чен Ын 9 мая руководил учениями оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта по нанесению огневого удара, — сказано в сообщении агентства.
Сообщается, что учения были проведены для проверки способностей обороны КНА. Тестирование прошло успешно, лидер КНДР остался доволен готовностью армии.
Напомним, СМИ сообщали, что КНДР 9 мая также провела очередной запуск неустановленных снарядов. Это не первые испытания Пхеньяна за последнее время. В начале мая стало известно о пуске баллистических ракет.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени