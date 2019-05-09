СМИ: КНДР вновь запустила неустановленные снаряды

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СМИ: КНДР вновь запустила неустановленные снаряды

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Запуск был осуществлён в 16:30 по местному времени (08:30 мск) в восточном направлении.

Северная Корея в очередной раз запустила неустановленные снаряды. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

В сообщении говорится, что запуск был осуществлён в 16:30 по местному времени (08:30 мск).

Предыдущий запуск ракет, как сообщал Лайф, был осуществлён 4 мая под руководством Ким Чен Ына. После в Сеуле созвали экстренное заседание спецслужб, а глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что ракетные испытания КНДР имеют более политический характер.

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