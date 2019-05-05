Ракетные испытания в КНДР проводил лично Ким Чен Ын

Сообщается, что целью проведения стрельб была оценка возможностей подразделений пограничных войск.

Испытания оружия в КНДР, из-за которых южнокорейские власти собрали руководителей службы безопасности на совещание, проводились под руководством главы страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Учения проводились с целью проверки способностей военнослужащих при обращении с дальнобойными реактивными орудиями и тактическим управляемым оружием, точности выполнения огневых задач и боеспособности войск на переднем и восточных участках фронта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства выразил "глубокое удовлетворение" результатами стрельб и общей проверки возможностей быстрого реагирования дежурных приграничных войск. По его словам, проведённые учения были успешными.

Ранее Лайф сообщал, что КНДР осуществила новые пуски ракет малой дальности, позже южнокорейские СМИ со ссылкой на военных сообщили, что пуски непосредственно ракет не фиксировались, после этого в Южной Корее было созвано экстренное совещание службы безопасности.