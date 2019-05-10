Число погибших в аварии с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Все погибшие — 21-летний водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля — в возрасте от 20 до 22 лет.

Число жертв аварии с участием легкового автомобиля и троллейбуса в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, один из пострадавших скончался в больнице.

— Таким образом, в ДТП погибло пять человек — 21-летний водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля в возрасте от 20 до 22 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё три человека, двое из которых находились в троллейбусе, госпитализированы.

Как сообщалось ранее, 9 мая автомобиль Chevrolet Lanos, в салоне которого находилось шесть человек, на большой скорости въехал в троллейбус, двигавшийся во встречном направлении. Момент ДТП попал на видео.