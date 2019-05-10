"Гигарама": Участники "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве

В проекте также можно увидеть момент, когда в акции принял участие президент России Владимир Путин.

На Красной площади в Москве накануне, 9 мая, прошло шествие "Бессмертного полка", посвящённое 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этой акции в столице приняло участие около 700 тысяч человек. Благодаря проекту "Гигарама" они могут найти себя на снимке с огромным разрешением.

Посмотреть фото можно на сайте "Гигарамы".

Панорама, снятая на Красной площади, поделена на несколько периодов. Например, на снимках есть момент, когда к акции присоединился президент России Владимир Путин, или момент, когда участников застал ливень. Благодаря нескольким щелчкам компьютерной мыши можно отметить себя на снимке.

Проект "Гигарама" — уникальный проект, в России никто сегодня не использует технологию гигапиксельной съёмки для освещения крупных мероприятий. Да и в мире таких проектов — единицы.

Ранее "Гигарама" опубликовала гигапиксельную съёмку с паломничества в храме Воскресения в Иерусалиме.