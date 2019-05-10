В Москве продлён жёлтый уровень опасности из-за ветра и грозы

Погода сможет окончательно наладиться только к вечеру субботы, предупреждают синоптики.

Из-за ливней и сильного ветра жёлтый уровень опасности будет действовать в столице и области до вечера 11 мая. Это следует из информации Гидрометцентра РФ.

В столице ожидаются дожди с грозами и ветер порывами 15 метров в секунду.

Синоптики объясняют: с юго-востока в Центральную Россию на всех парусах мчится "Каспиец" — циклон, сформировавшийся над акваторией Каспийского моря.

Такой же уровень опасности объявлен в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье ветром повалило 42 дерева. Кроме того, в Москве за прошедшие сутки выпало около трети месячной нормы осадков.