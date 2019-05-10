Под Ростовом пьяный водитель протаранил машиной могилы

Выпив спиртное и помянув родственников, он проехал по кладбищу, повалил кресты и мраморные надгробия.

Пьяный житель Шолоховского района Ростовской области протаранил восемь захоронений на местном кладбище вблизи хутора Белогорский. В распоряжении Лайфа оказались фото с места происшествия.

Инцидент произошёл 9 мая. Мужчина на своём ВАЗе приехал на кладбище, чтобы помянуть родных. Употребив алкоголь, он сел за руль и начал выезжать с территории задним ходом. Как видно на кадрах, водитель проехал по могилам, повалил кресты и мраморные надгробия.

Ранее сообщалось, что в Бурятии школьники осквернили 37 надгробий. Лайф также публиковал фото с места инцидента.