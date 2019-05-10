В Крыму вандалы разбили памятник героям ВОВ

В селе Орловка под Севастополем неизвестные разбили мемориальные плиты памятника героям Великой Отечественной войны. Три дня назад плиты были обновлены — на них добавили 57 имён местных жителей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут правоохранительные органы.
Накануне Лайф сообщал, как вандалы разбили стелы братской могилы героев ВОВ в Днепропетровской области Украины. А в Вене неизвестные облили красной краской памятник советским солдатам-освободителям.
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