США призвали Венгрию не ввязываться в спор с Украиной о её языке

Представитель администрации Белого дома посоветовала не использовать свою роль в НАТО для изменения закона Незалежной.

Власти США призвали Правительство Венгрии не втягивать НАТО в спор с администрацией Украины по поводу их закона о языке. Об этом заявила представитель Белого дома высокого ранга на брифинге для журналистов, который был посвящён грядущему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон, передаёт ТАСС.

— По сути, мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу её закона о языке, не использовать в этих целях институты, — сказала представитель.

Она также отметила, что США настаивают, чтобы Венгрия не использовала свою роль в НАТО "фактически для того, дабы добиться изменения законов о языке".

В сентябре 2017 года Пётр Порошенко утвердил закон "Об образовании", согласно которому к 2020 году весь процесс обучения в стране будет осуществляться на украинском языке. Такое решение возмутило Будапешт, поскольку предыдущий нормативный акт — закон "Об основах государственной языковой политики" — наделял венгерский язык статусом регионального.