Трамп поручил ввести ещё одно повышение пошлин для китайских товаров

После повышения пошлин до 25% на ряд китайских товаров, ввозимых в США, президент страны Дональд Трамп распорядился подготовить аналогичную меру для всего остального китайского импорта, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов ежегодно.

— По указанию президента США мы повысили уровень тарифов с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов, — говорится в сообщении Торгового представительства США.

Отмечается, что публичное уведомление о президентском распоряжении будет вскоре опубликовано в Федеральном реестре, а более подробные детали будут опубликованы на сайте Торгового представительства в понедельник.

Примечательно, что незадолго до объявления о подготовке нового пакета пошлин для товаров из КНР Дональд Трамп сообщил, что может пересмотреть своё решение относительно введённых накануне ограничений.