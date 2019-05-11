В Киеве заявили, что Россия получила контроль над украинской экономикой

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом сообщает украинский телеканал NewsOne.

Таким образом эксперт прокомментировал ситуацию, в которой с 1 июня РФ будет поставлять на территорию Незалежной уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

Марунич добавил, что речь идёт о влиянии на ситуацию с поставками, в частности, топлива. В то же время эксперт отметил, что прекращения поставок нефтепродуктов из России не предвидится. По его словам, крупные российские компании получают разрешение на экспорт топлива на Украину.

Напомним, что в апреле этого года Киев расширил список запрещённых для импорта товаров из России. Эмбарго, в частности, распространяется на стеклянную тару, в том числе банки, бутылки для пищевых продуктов и напитков, ёмкости и так далее. Россия приняла ответные меры и запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена.