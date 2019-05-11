Одноногий житель Рязани разгромил супермаркет "Магнит"

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Одноногий житель Рязани разгромил супермаркет "Магнит"

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Инвалид крушил всё, что попадалось ему на глаза. Продавцы заблокировали двери, чтобы нарушитель не ушёл до приезда полиции.

В Рязани полицейские задержали инвалида, который разгромил супермаркет "Магнит". Им оказался местный житель 1984 года рождения, сообщил портал YA62.ru.

Мужчина пришёл в супермаркет и начал опрокидывать прилавки. Продавцы пробовали его остановить, однако тот продолжал крушить всё подряд.

Предположительно, подобное погромщик совершает не впервые. Он уверяет продавцов, что "исправился". А когда пытается выйти из магазина и понимает, что двери закрыты, говорит "пойду гулять" и продолжает погром.

Теперь по факту происшествия начата проверка.

Ранее Лайф сообщал, как в Тульской области мужчина зарезал кассира магазина. А в Москве покупательница ограбила продавца с помощью гипноза.

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