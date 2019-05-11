На Урале школьника забили до смерти из-за сигареты

Нападавшие могли находиться по действием алкогольного или наркотического опьянения.

Неизвестные забили до смерти 15-летнего школьника в городе Первоуральск Свердловской области. Об этом сообщается в паблике "Инцидент | Первоуральск" в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи отмечают, что мальчик учился в девятом классе в школе № 12. Как рассказала мама одноклассника погибшего, конфликт начался с просьбы дать покурить.

— Неизвестно как, но завязалась драка, его начали избивать, он тоже в ответ ударил и побежал. Догнали, и, видимо, удар был в кадык, — рассказала она радиостанции "Говорит Москва".

Из-за удара школьник начал задыхаться и умер. Женщина утверждает, что нападавшие были под действием алкоголя или наркотиков.

В СУ СКР и УМВД России по Свердловской области инцидент пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что неизвестные до смерти забили мужчину камнями.