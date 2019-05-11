Названы самые популярные города Европы для летнего отдыха

Средний чек на авиабилеты сохранился на уровне 2018 года — 24 тысячи рублей за перелёт туда и обратно.

Черногорский Тиват и болгарский Бургас возглавили рейтинг самых популярных направлений у туристов, которые летят в Европу из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сервис путешествий "Туту.ру".

В списке популярных направлений — Барселона, и она, кстати, занимает третью строчку в рейтинге, а также Ларнака, Салоники, Рим и Париж. За место в рейтинге популярных направлений борется и Берлин. Как отмечают эксперты, вкусы россиян по сравнению с прошлым годом не изменились.

Спрос на поездки из России в Европу, как отмечают эксперты, в целом стабилен. Доля проданных билетов и средний чек на авиабилеты сохранились на уровне 2018 года, тогда путешественники отдавали в среднем 24 тысячи рублей за перелёт туда и обратно.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще летать бизнес-классом за границу. Продажи таких билетов на внутренние рейсы снизились с 25% до 17, а на внешние — увеличились с 75% до 83.