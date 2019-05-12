Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

Наряд полиции застал спортсмена за распитием спиртного во дворе одного из районов на юге Москвы.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был в очередной раз задержан полицией за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, спортсмен употреблял спиртное на лавочке возле дома по Восточной улице в Даниловском районе на юге Москвы. Пояснить сотрудникам полиции, кто он, Емельяненко на месте не смог. В результате сотрудниками полиции был составлен административный протокол, а самого бойца смешанных единоборств доставили в местное отделение ОВД.

По предварительной информации, со спортсменом уже связался его адвокат Кахабер Долбадзе. Обстоятельства происшедшего на данный момент уточняются.

Напомним, что у Емельяненко не раз возникали проблемы с законом. Ранее Лайф писал, что пьяного спортсмена задержали в Кисловодске. В суде спортсмен признал, что сел за руль нетрезвым. В результате суд оштрафовал его и лишил водительских прав на полтора года за отказ после ДТП пройти медосвидетельствование по требованию полиции.