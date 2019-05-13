Авиарейс "суперджета" из Новосибирска в Ростов-на-Дону задержан на восемь часов

Как отметили представители новосибирского аэропорта, вылет отложили по решению авиакомпании "Азимут".

Вылет самолёта Superjet 100 авиакомпании "Азимут" рейсом Новосибирск — Ростов-на-Дону, который должен был произойти утром, был задержан на восемь часов. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачёво.

— По решению авиакомпании вылет рейса перенесён на 17:00 (13:00 мск), — сообщили ТАСС представители аэропорта, не уточнив причин переноса.

Отметим, повышенное внимание к авиационной безопасности связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево, где авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта.

Позднее администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета".