Первый заммэра Якутска рассказал о причине обысков в его кабинете

Фёдоров считает, что следственные мероприятия проводятся по уголовному делу в отношении его жены.

Первый заместитель мэра Якутска Владимир Фёдоров назвал причину обысков в его рабочем кабинете в здании городской администрации. Об этом он сообщил в своём официальном аккаунте в Instagram.

По его мнению, следственные мероприятия связаны с уголовным делом, заведённым в отношении его супруги "по поводу доначисления налогов".

Фёдоров также уточнил, что обыски были проведены в его квартире, в офисе на улице Аммосова, в ТВЦ "Сахаэкспоцентр", где находился предвыборный штаб.

При этом следственные мероприятия он назвал абсурдом.

Ранее Лайф писал о том, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии города Якутска, в частности в кабинете Владимира Фёдорова. До этого обыски велись в Управлении физической культуры и спорта Якутска.