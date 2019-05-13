В самолёт Меркель врезался автомобиль в аэропорту Дортмунда

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В самолёт Меркель врезался автомобиль в аэропорту Дортмунда

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Фото: © Twitter/SPIEGELONLINE

В самолёт канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль в аэропорту Дортмунда. Об этом сообщает пресс-служба ВВС ФРГ.

Правительственный самолёт получил повреждения в Дортмунде. Транспортное средство наземных служб задело лайнер Global 5000, который находился на стоянке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого случая канцлер была вынуждена заменить свой самолёт и улететь из Дортмунда лайнером Минобороны Германии.

Инцидент произошёл из-за того, что водитель авто забыл поставить его на ручной тормоз и покинул машину, которая продолжила катиться. В момент аварии Меркель в салоне самолёта не было.

Напомним, что это уже не первая неполадка с самолётом Ангелы Меркель. В ноябре прошлого года самолёт с канцлером ФРГ на борту совершил экстренную посадку по пути в Аргентину на саммит G20. Причиной посадки стали неполадки с проводкой. Из-за этого Ангела Меркель продолжила путь обычным рейсом и опоздала на первый день саммита.

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