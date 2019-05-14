Курс биткоина преодолел психологическую отметку в $8 тысяч

Самая популярная криптовалюта впервые с июля 2018 года преодолела отметку в 8 тысяч долларов, сообщает портал CoinMarketCap.
Как уточняется, к 14 мая биткоин подорожал до 8,022 тысячи долларов.
Напомним, 6 мая впервые с 14 ноября 2018 года стоимость биткоина преодолела психологическую отметку в 6 тысяч долларов, а 12 мая доросла до 7 тысяч долларов. Лайф разбирался, почему подорожала крипта и к каким показателям стремится курс биткоина.
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