В штабе Зеленского надеются, что он сможет реанимировать минские соглашения

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новому главе государства удастся реанимировать минские соглашения. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, на сегодняшний день альтернативы соглашениям нет и их необходимо выполнить.

— Думаю, что при президенте Зеленском его ("Минск-2". — Прим. Лайфа) можно будет, ну, скажем так, реанимировать и он всё-таки начнёт работать при поддержке как Франции, так и Германии, и, я думаю, не только их, а и других наших международных партнёров, — отметил Разумков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил, что Киев откажется от минских соглашений, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию. В свою очередь в МИД РФ отметили, что без выполнения Киевом этих договорённостей разрешения кризиса в Донбассе ждать не стоит.