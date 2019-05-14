Фанаты нашли в "Игре престолов" грубый ляп: у Джейме Ланнистера отросла рука

Зрители сериала "Игра престолов" обнаружили очередной ляп в финальном сезоне. При этом фанаты отмечают, что это более грубая ошибка, чем стаканчик кофе из Starbucks.
Так на промокадрах, которые были показаны к пятой серии, зрители финального сезона нашли фото с Джейме Ланнистером, который обнимает свою сестру Серсею двумя руками.
Всё бы ничего, но руку Ланнистер потерял ещё в третьем сезоне и с тех пор носил золотой протез. Меж тем ошибка осталась только на промокадрах, так как в самой серии ляпа не было.
#JaimeLannister grew his hand back on #GOT and Twitter memes got out of hand— Desimartini (@DMmovies) 14 мая 2019 г.
Read them here - https://t.co/0cbIAPrEtF pic.twitter.com/dnxANDk2Iy
Впрочем, это не первый ляп создателей сериала. Ранее в одном из эпизодов фанаты заметили картонный стаканчик кофе из Starbucks. Любопытно, но кофейня после этого получила рекламу на $2,3 миллиарда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени