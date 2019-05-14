Порошенко посоветовал Зеленскому следовать по его пути

Действующий президент Украины Пётр Порошенко посоветовал избранному лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому продолжать курс нынешней власти.

Порошенко принял участие в конференции по случаю десятилетия программы "Восточное партнёрство" в Брюсселе.

— Следуйте путём Порошенко — этого достаточно, — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос модератора конференции о его главном совете Зеленскому.

Ранее действующий президент Украины заявил, что готов помогать Зеленскому, если тот продолжит курс на интеграцию в ЕС и НАТО.

Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей. Избранный президент потребовал от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. В Раде считают, что она может пройти в два этапа — на заседании парламента 19 мая и на стадионе "Олимпийский" 3 июня, куда будут приглашены все желающие.