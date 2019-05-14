Захарова оценила вероятность новой кнопки "перезагрузки" в отношениях РФ и США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова надеется, что Москва и Вашингтон никогда больше не увидят в отношениях кнопку "перезагрузки", подобную той, которую бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила в 2009 году министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

— Вот такую (кнопку. — Прим. Лайфа), которую привезла в своё время Клинтон, я надеюсь, что мы больше никогда не увидим, — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос о том, будут ли Москва и Вашингтон в ближайшее время нажимать новую кнопку "перезагрузки" в отношениях.

Напомним, в 2009 году занимавшая в то время пост госсекретаря Соединённых Штатов Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову сувенир с опечаткой — кнопку со словом "перегрузка" вместо "перезагрузка", написанным латинскими буквами.