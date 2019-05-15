Вышел посмертный клип музыканта Avicii

Главные герои видеоролика — пара, танцующая на скале у моря. Вокальную часть исполнили настоящие влюблённые, как и завещал диджей.

Вышел клип на посмертный сингл диджея Avicii. Ролик на песню музыканта Tough Love опубликован на видеохостинге "Ютуб" .

Известно, что диджей закончил работу над концепцией незадолго до своей смерти и хотел, чтобы вокальную часть исполнила настоящая влюблённая пара, что и воплотилось в жизнь.

Клип снят на скалистой местности на берегу океана. Основа видеоролика — танцы.

Сингл Tough Love стал второй посмертной работой Avicii. Ранее его приятель Карл Фальк, с которым музыкант работал незадолго до смерти, поделился треком S.O.S. Композиции войдут в грядущий альбом диджея Tim, который выйдет, возможно, уже к лету.

Как ранее писал Лайф, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля 2018 года. Полиция не обнаружила следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Тим Берглинг покончил с собой.