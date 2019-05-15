Консилиум посоветовал выпустить косаток из "китовой тюрьмы" в июле

Учёные и эксперты 14 мая провели заседание рабочей группы консилиума по судьбе косаток и белух в Приморье. Эксперты сошлись во мнении, что лучшим временем выпуска животных из "китовой тюрьмы" будет середина июля.

По предварительным данным, в ближайшее время животных будут переводить на кормление без контакта с человеком, обеспечат их спутниковыми метками для наблюдения, а также будут следить за акваторией бухты Средняя и за заливом.

— В отношении выпуска косаток рабочая группа рекомендовала считать оптимальным местом и временем выпуска Шантарский район Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года. Наиболее удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя является середина июля, — приводит выдержку из заявления РИА "Новости".

Оптимальным местом для выпуска белух обозначили Охотское море. Освободить их посоветовали летом 2019 года, однако при возникновении сложностей часть животных могут отпустить в 2020 году.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение из "китовой тюрьмы" выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей и заявили, что их возвращение в море состоится не раньше июня.