На Сахалине уволили учительницу, назвавшую школьницу дурой

В Южно-Сахалинске по результатам проверки уволили учительницу, которая оскорбила школьницу за невыученную песню. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

— С сегодняшнего дня расторгнут трудовой договор с учителем музыки. Поводом для проведения проверки послужила ситуация, которая произошла накануне и вызвала широкий общественный резонанс, — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что в одной из школ Южно-Сахалинска преподаватель музыки назвала дурой ученицу шестого класса, которая не выучила к уроку песню. Директор рассказала, что подобных инцидентов в учебном заведении не происходило, и пообещала провести служебную проверку. Также проверку начала прокуратура.

Сама преподаватель музыки объяснила свои слова "не очень управляемым" состоянием аффекта.