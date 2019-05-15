На Сахалине уволили учительницу, назвавшую школьницу дурой

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На Сахалине уволили учительницу, назвавшую школьницу дурой

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

В Южно-Сахалинске по результатам проверки уволили учительницу, которая оскорбила школьницу за невыученную песню. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

С сегодняшнего дня расторгнут трудовой договор с учителем музыки. Поводом для проведения проверки послужила ситуация, которая произошла накануне и вызвала широкий общественный резонанс, — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что в одной из школ Южно-Сахалинска преподаватель музыки назвала дурой ученицу шестого класса, которая не выучила к уроку песню. Директор рассказала, что подобных инцидентов в учебном заведении не происходило, и пообещала провести служебную проверку. Также проверку начала прокуратура.

Сама преподаватель музыки объяснила свои слова "не очень управляемым" состоянием аффекта.

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