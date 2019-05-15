Военные США повысили уровень тревоги в Ираке и Сирии

Центральное командование ВС США повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии из-за потенциальной угрозы своим военнослужащим со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении CENTCOM.

— Центральное командование в координации с операцией "Непоколебимая решимость" повысило уровень позиционирования для всех сил, участвующих в операции в Ираке и Сирии. Операция находится на высоком уровне тревоги, — отметили военные.

По их словам, командование следит за возможными угрозами силам США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон может отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих. Поводом для этого якобы может стать нападение Ирана на американских военных или ускорение Тегераном работы над ядерным оружием. Однако президент Дональд Трамп назвал статью фейковой.