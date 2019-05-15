СМИ восстановили полную картину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

В результате проанализированной ситуации экспертами было выявлено несколько фатальных ошибок пилотов.

Восстановлена полная картина авиакатастрофы "суперджета" в Шереметьево, о чём и сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По данным СМИ, в самолёт действительно попала молния, которая ударила в носовую часть "суперджета" примерно через 15 минут после вылета. В связи с этим электроснабжение перешло на аккумуляторные батареи (режим Emergency Electrical Configuration), доступен стал только режим прямого управления лайнером (Direct Mode).

На борту возникла нештатная ситуация, однако она не входит в рамки "критических", в случае которых требуется подавать сигнал бедствия, поясняет издание. В связи с этим на ВПП самолёт не встречали пожарные.

Согласно данным самописца, правильно зайти на посадку экипажу удалось только со второй попытки, при этом пилоты перелетели расчётную точку приземления, из-за чего им пришлось прижимать самолёт к ВПП. Перед самой посадкой экипаж резко увеличил тягу и опустил нос лайнера. По мнению экспертов, именно этот неоправданный и опасный манёвр послужил причиной катастрофы, поскольку самолёт садился с существенным превышением скорости.

Далее переднее шасси после удара о поверхность подбросило SSJ 100 вверх, вызвав последующие скачки, которые привели к перегрузке. Задние стойки шасси продавили баки лайнера, что вылилось в утечку керосина и последующий пожар.

По мнению некоторых экспертов, ещё одной фатальной ошибкой стала напористость пилотов, с которой они пытались посадить самолёт даже при отскоках от земли. В таких случаях экипажу положено прекратить посадку и сразу же начать экстренный взлёт.

Во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Семьи погибших при крушении самолёта получат выплаты в размере девяти миллионов рублей. Тела всех погибших в катастрофе опознаны, была проведена молекулярно-генетическая идентификация.

Напомним, что Лайф писал о причинах трагедии в Шереметьево и приводил статистику проблемных моментов SSJ 100.