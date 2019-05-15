Эксперты предложили снизить скорость движения автомобилей зимой

При этом специалисты пока не определились, какой именно должна быть рекомендуемая скорость движения автомобилей.

Эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института предложили снизить скорость движения автомобилей зимой. Как сообщил RT один из участников исследования, завкафедрой "Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты" Николай Лушников, это поможет решить как экономические, так и экологические проблемы.

По его словам, большое количество водителей в зимний период передвигаются на шипованной резине, а из-за этого значительно увеличивается износ дорожного покрытия.

— В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведёт не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения, — говорит эксперт.

Лушников также отметил, что чем меньше воздействие шипованной резины на дорожное покрытие, тем больше будет снижено негативное влияние транспорта на экологию.

В настоящее время учёные не определились, какой именно должна быть рекомендуемая скорость движения автомобилей с шипованной резиной зимой.

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