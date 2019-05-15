Песков заявил, что Москва не получила от Помпео заверений по Ирану

Представитель Кремля констатировал продолжение эскалации и напряжённости вокруг этой темы.

Россия не получала от государственного секретаря США Майка Помпео никаких заверений по Ирану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока констатируем продолжение эскалации и напряжённости вокруг этой темы. С сожалением мы видим те решения, которые принимает иранская сторона, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Тегеран принимает эти решения не инициативно, а отвечая на давление. Песков считает, что именно действия США спровоцировали иранскую сторону.

Напомним, 14 мая Майк Помпео прибыл с визитом в Сочи. Его встреча с Владимиром Путиным длилась чуть более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях 8 мая 2019 года. После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана.