Учёные научно обосновали популярность "Игры престолов"

Представители мира науки вывели формулу успеха из трёх составляющих: вовлечённость, любопытство и страх.

Почему "Игра престолов" уже столько лет заставляет трепетать у экранов миллионы фанатов по всему миру? Ответ знают учёные из Франкфуртского университета прикладных наук. Они проанализировали легендарную франшизу о Вестеросе и вывели формулу успеха.

Главный секрет, по мнению научного мира, состоит в сопричастности происходящему на экране. Другими словами, шоураннеры сумели создать для каждого зрителя сюжетный ориентир, который бы полностью удовлетворял их представления о мире.

— В "Игре престолов" каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить, — комментирует профессор кафедры информационных систем и бизнес-администрирования Клаус Эрнст.

Другими двумя китами, на которых основан успех проекта, учёные назвали любопытство зрителя и полную непредсказуемость сюжета. В "Игре престолов" фанаты горячо влюбляются в персонажей, с которыми сценаристы расстаются без сожаления, а вот в других сериалах главные герои умирают редко.

К слову, эту уже далеко не первое исследование учёных, посвящённое "Игре престолов". Ранее специалисты из Мюнхенского технического университета использовали машинное обучение для того, чтобы предсказать судьбу персонажей в финале. В Колумбийском университете тоже сделали ставку на победителя.