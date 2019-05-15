Опубликовано видео взрыва цистерны, убившего сварщика в Татарстане

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Опубликовано видео взрыва цистерны, убившего сварщика в Татарстане

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По данным следователей, подобный случай на этом предприятии произошёл в ноябре 2018 года.

Опубликовано видео взрыва цистерны из-под бензина в селе Муслюмове в Татарстане. Погиб сварщик, его напарник получил сильные ожоги. Кадры размещены на канале "Следком" в мессенджере WhatsApp.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Следователи отмечают, что подобный случай на этом предприятии произошёл также в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что цистерна с газом взорвалась на заправке в Чечне.

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