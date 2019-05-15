В полной картине катастрофы SSJ-100 нашли несоответствия

Ранее эксперты заявили, что одной из причин трагедии стала посадка с существенным превышением скорости.

В "полной картине" катастрофы SSJ-100 в Шереметьево, о которой рассказали сегодня многие СМИ, есть несоответствия. Об этом пишет МК со ссылкой на источники в следствии.

Согласно ранее озвученной версии, главной причиной трагедии стала посадка с существенным превышением скорости. Но источники утверждают, что пока не всё так однозначно и не стоит возлагать всю ответственность за авиакатастрофу только на экипаж.

По их словам, ошибка пилотов привела к жёсткой посадке, однако пожар в лайнере возник из-за конструктивных недостатков самолёта. Таким образом, трагедия случилась по нескольким причинам.

Так, из-за удара молнии отключились все системы автоматического управления и радиосвязь. Кроме того, во время посадки самолёта отлетели шасси, повредившие часть силового лонжерона крыла и топливный бак. Из-за чего и начался пожар.

— Но по требованиям норм лётной годности такой сценарий должен быть исключён: топливный бак не должен конструктивно располагаться над шасси, — отметил источник.

Напомним, во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Семьи погибших при крушении самолёта получат выплаты в размере девяти миллионов рублей. Тела всех погибших в катастрофе опознаны, была проведена молекулярно-генетическая идентификация.