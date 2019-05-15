Американские власти приостановили авиасообщение с Венесуэлой

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Американские власти приостановили авиасообщение с Венесуэлой

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Фото: © РИА "Новости"/Марина Лысцева

Минтранс США принял такое решение по запросу Министерства внутренней безопасности.

Американские власти временно приостановили все полёты пассажирских и грузовых самолётов между США и Венесуэлой. Минтранс страны ссылается на то, что условия в Венесуэле якобы угрожают безопасности пассажиров и членов экипажа.

Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолётов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, — заявил министр транспорта США Элейн Чао.

Ранее Лайф сообщал, что полиция США попыталась выгнать активистов из Посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сам провозгласивший себя главой страны, заявил, что может обратиться к США за военной поддержкой, потому что он рассматривает все варианты, чтобы свергнуть легитимного президента Николаса Мадуро.

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