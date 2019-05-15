Мать девочки-маугли из Москвы признана невменяемой

Однако у Ирины Гаращенко остаётся шанс в будущем восстановить свои родительские права.

Эксперты НИИ имени Сербского признали невменяемой мать девочки-маугли из Москвы Ирину Гаращенко. В данный момент она находится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка".

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, у женщины нет проблем с условиями содержания, она обеспокоена судьбой дочери.

— Диагноз Гаращенко не является пожизненным, и, возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права, — заявил в интервью ТАСС правозащитник.

Напомним, Ирина Гаращенко находится под арестом после того, как 10 марта спасатели обнаружили её пятилетнюю дочку голодной в квартире среди гор хлама и грязи.

Малышку пришлось поместить в больницу. Сама Гаращенко ситуацию описала как "шоу", которое устроили её недоброжелатели. Позже появилось видео с девочкой в больнице. На тех кадрах было видно, что она благодаря заботе медиков стала хорошо себя чувствовать.